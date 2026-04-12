Il match si è concluso con una larga vittoria, segnando il rinnovo del contratto del coach con il club. Dopo la partita, Dimitris Priftis ha ringraziato il pubblico per il sostegno, mentre il giocatore Williams ha commentato che la gara era stata preparata accuratamente. Gli interventi dei protagonisti sono arrivati nel consueto clima di soddisfazione, mentre la squadra si prepara alla prossima sfida.

Bagna, con una larga vittoria, il rinnovo del matrimonio in biancorosso, coach Dimitris Priftis: "Voglio ringraziare i tifosi per la fiducia in me e ovviamente anche il club. Gli applausi e il supporto che ho ricevuto prima e dopo il match, sono stati momenti che ho apprezzato molto e mi hanno riempito di felicità, soprattutto dopo tre stagioni, di cui questa, iniziata male. Tornando alla partita, abbiamo fatto una buona prestazione: Cremona ha fatto un’ottima stagione e cosi abbiamo approcciato il match in modo serio, ora dobbiamo continuare cosi, come gruppo stiamo facendo buon lavoro ed è un piacere vederli giocare cosi. Dalla gara di...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - I protagonisti. Priftis: "Ringrazio il pubblico». Williams: "Gara preparata bene»

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