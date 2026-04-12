I protagonisti L’ex sindaco di Forlì Davide Drei | la rinuncia il deserto l’abbraccio cooperativo
Da tre anni cercavo di intervistare l’ex sindaco di Forlì, ma fino alla settimana scorsa aveva sempre declinato l’invito. La sua rinuncia era diventata una costante, lasciando immaginare un silenzio che sembrava quasi un deserto. Solo ora, dopo molteplici tentativi, è stato possibile ottenere una risposta. La vicenda si intreccia con un percorso personale e politico che ha portato a questa decisione.
Da tre anni lo cercavo per intervistarlo; fino alla scorsa settimana mi aveva risposto che non era cosa. Ringraziava, è uomo gentile, ma non offriva disponibilità. Lo cercavo perché la sua vicenda umana mi aveva colpito e perché è persona per bene. Ai tempi della suo mandato da primo cittadino.🔗 Leggi su Forlitoday.it
Davide Epis rinuncia alle Paralimpiadi: per il bergamasco frattura al braccio sinistro dopo una caduta in allenamentoBergamo, 6 marzo – Per la spedizione azzurra dello snowboard le Paralimpiadi Milano-Cortina 2026 sembrano stregate ancora prima di iniziare.
Lustra, il sindaco rinuncia alla sua indennità per donare un uovo di Pasqua a tutti i bambiniUn gesto virtuoso, a Lustra, piccolo comune salernitano, da parte del sindaco, Luigi Guerra.