I protagonisti L’ex sindaco di Forlì Davide Drei | la rinuncia il deserto l’abbraccio cooperativo

Da tre anni cercavo di intervistare l’ex sindaco di Forlì, ma fino alla settimana scorsa aveva sempre declinato l’invito. La sua rinuncia era diventata una costante, lasciando immaginare un silenzio che sembrava quasi un deserto. Solo ora, dopo molteplici tentativi, è stato possibile ottenere una risposta. La vicenda si intreccia con un percorso personale e politico che ha portato a questa decisione.