I programmi TV di oggi 12 aprile 2026 | fiction attualità e film

Oggi, 12 aprile 2026, i telespettatori possono seguire diverse proposte televisive. Su Rai 1 va in onda uno spettacolo con Roberta Valente, mentre su Canale 5 è trasmesso il film “Racconto di una notte”. Su Iris, invece, è programmato il film “Il miglio verde”. Le scelte spaziano tra fiction, attualità e pellicole cinematografiche.

Guida ai programmi TV del 12 aprile 2026: “Roberta Valente” su Rai 1, “Racconto di una notte” su Canale 5, “Il miglio verde” su Iris. La prima serata di domenica 12 aprile offre su Rai 1 Roberta Valente – Notaio in Sorrento, la nuova fiction che unisce mistero e sentimenti. Canale 5 propone il film drammatico Racconto di una notte, un intreccio di destini e segreti. Per chi cerca leggerezza, Italia 1 punta sulla comicità con Zelig On, mentre Rete 4 approfondisce l’attualità con Fuori dal coro. Su Iris torna un grande classico, Il miglio verde, emozionante e sempre attuale. La7 dedica la serata al racconto culturale con La Torre di Babele. Sul fronte Sky spiccano Vita privata su Sky Cinema Uno, Kung Fu Panda su Sky Cinema Family e Fast & Furious 5 su Sky Cinema Collection.🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - I programmi TV di oggi 12 aprile 2026: fiction, attualità e film I programmi TV di oggi 3 febbraio 2026: attualità, fiction e filmGuida ai programmi TV del 3 febbraio 2026: “L’invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro” su Rai 1, “Io sono Farah” su Canale 5, “L’immortale”... I programmi TV di oggi 18 febbraio 2026: fiction, attualità e filmGuida ai programmi TV del 18 febbraio 2026: “La scelta di Marta” su Rai 1, “Una nuova vita” su Canale 5, “Il socio” su Iris La prima serata del 18... Il Paradiso delle Signore, 7-10 aprile 2026: i fratelli Marchesi nascondono la verità