I problemi d’identità di Ilaria Salis

Durante un episodio recente, una donna ha reagito con sorpresa e sdegno quando le è stato chiesto di mostrare i documenti. La donna, identificata come Ilaria Salis, ha espresso il suo disappunto, chiedendo spiegazioni su questa richiesta. L'episodio si è verificato in un contesto di tensione, con la donna che ha contestato l'atteggiamento delle forze dell'ordine coinvolte. La situazione ha attirato l'attenzione di alcuni passanti presenti sul posto.

Ma come si permettono? Dico: come si permettono di chiedere i documenti a lei, Ilaria Salis della Casa Occupata, regina dei martelli e rivoluzionaria con annesso privilegio? Questa volta la nostra Polizia l’ha fatta grossa: ricevuta una segnalazione della Germania, ha osato andare nell’hotel romano dove soggiornava l’europarlamentare e le ha chiesto niente meno che la carta d’identità. Capite? La carta d’identità. Una roba inaccettabile. Un’aggressione mai vista prima. Un attentato alla libertà. Un’intimidazione bella e buona. Un segnale evidente dello Stato di polizia in vigore in Italia. Di fatto l’inizio ufficiale della dittatura. Il fascismo si macchiò del delitto Matteotti.🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - I problemi d’identità di Ilaria Salis Roberto Salis contro il governo: “Repressione”. Scontro con Libero sul caso Ilaria SalisIl caso di Ilaria Salis torna al centro dello scontro politico con toni ancora più accesi. Leggi anche: Ilaria Salis, cosa è successo? Il blitz della polizia nell'hotel a Roma e la segnalazione dalla Germania, Salis: «Arrivati all'alba, mi hanno chiesto del corteo»