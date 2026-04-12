i miei vicini airbnb

Recentemente sono stati segnalati problemi con gli ospiti di una piattaforma di affitti a breve termine. Alcuni vicini hanno riferito di comportamenti rumorosi e di disturbi durante le ore notturne, con conseguenti lamentele ufficiali alle autorità locali. Le segnalazioni riguardano diverse abitazioni nella zona e sono state presentate nel tentativo di risolvere le difficoltà legate alla convivenza tra residenti e visitatori temporanei. La questione sta attirando l'attenzione delle autorità competenti.

«Il turista è così irritante non perché riflette uno specifico, e in fondo trascurabile, comportamento sociale, ma perché è l’incarnazione di un irritante tipo umano che in fondo tutti incarniamo» Redattrice a Roma, ha studiato e si interessa di filosofia, cinema e tante altre cose. Si ritrova spesso a essere «easily amused and hardly impressed». Tutti i sabati mattina un signore pulisce le scale del mio palazzo, mentre noi condomini ancora dormiamo. Lo so perché lascia dietro di sé tre inequivocabili segni del suo passaggio: il lucido luccicante che rende i gradini più scivolosi; un profumo aleggiante che sgrassa le narici (tipo piscina di un qualche albergo della riviera romagnola dove facevo i tuffi in un qualche anno alla fine degli anni Novanta); gli zerbini davanti alle porte che non son più distesi ma arrotolati.🔗 Leggi su Ilpost.it

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