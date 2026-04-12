I Giovani Democratici sul trasporto pubblico | Inaccettabile il disimpegno sulla Pescara-Penne
I Giovani Democratici hanno commentato la situazione del trasporto pubblico, evidenziando come il servizio sulla tratta Pescara-Penne sia stato ridimensionato. Secondo il loro intervento, il disimpegno da parte di Tua rappresenta un passo indietro per il servizio, che dovrebbe essere garantito in modo continuo. La questione riguarda la qualità e l’affidabilità del trasporto pubblico sulla tratta, considerata fondamentale per gli utenti.
«Il servizio pubblico va garantito sempre: nessun disimpegno può essere accettato, perché di fatto l’affidamento della tratta Pescara–Penne rappresenta un arretramento da parte di Tua. Nessuna definizione di “servizi a domanda debole” può giustificare scelte di questo tipo: il compito di una.🔗 Leggi su Ilpescara.it
Virginia Libero a Pescara: la segretaria nazionale dei Giovani democratici ai due incontri sul referendum costituzionale e sulle elezioni comunaliGiovedì 12 e venerdì 13 febbraio si terranno due incontri sul referendum costituzionale dei Giovani Democratici d’Abruzzo.
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