I Giovani Democratici sul trasporto pubblico | Inaccettabile il disimpegno sulla Pescara-Penne

I Giovani Democratici hanno commentato la situazione del trasporto pubblico, evidenziando come il servizio sulla tratta Pescara-Penne sia stato ridimensionato. Secondo il loro intervento, il disimpegno da parte di Tua rappresenta un passo indietro per il servizio, che dovrebbe essere garantito in modo continuo. La questione riguarda la qualità e l’affidabilità del trasporto pubblico sulla tratta, considerata fondamentale per gli utenti.