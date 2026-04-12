I giallorossi Fondamentale la tenuta della difesa

Oggi si disputa il derby tra le squadre di Macerata e Recanatese. La squadra di casa si trova in una posizione delicata e punta a mantenere stabile la propria difesa per cercare di ottenere un risultato positivo. La compagine ospite, invece, si gioca una buona parte della salvezza e si presenta con un misto di timore e speranza. La partita si gioca in un momento di grande attenzione per entrambe le formazioni.

Consapevole di giocarsi una cospicua fetta di salvezza la Recanatese affronta oggi il derby di Macerata con un mix di timori e speranze. L’esperienza di questo tribolatissimo campionato fa in modo che qualsiasi previsione risulti azzardata: troppe volte i giallorossi hanno "ciccato" gli appuntamenti importanti, talvolta per meriti degli avversari ma spesso per una straordinaria capacità di farsi del male da soli, anche con atteggiamenti inspiegabilmente remissivi. Per cui l’unica cosa certa è quella dell’atteggiamento che dovrà, obbligatoriamente, essere quello consono a sfide del genere, non certo quello molle e dimesso visto, giusto per citare i due esempi più recenti, a Castelfidardo ed a Chieti.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - I giallorossi. Fondamentale la tenuta della difesa Verso Salernitana-Benevento: giallorossi con la B nel mirino, granata a difesa del terzo postoTempo di lettura: 2 minutiUmori diametralmente opposti per Benevento e Salernitana che si affronteranno il 6 aprile nel derby dell’Arechi, il primo... Costacurta non ha dubbi: «Bremer è un giocatore fondamentale per la Juve. In difesa sta succedendo questo»Calciomercato Juve, Pedullà duro: «Solo questi giocatori per me sono da Juventus…».