I funerali di Mattia Rizzetti investito e ucciso a Casal Monastero | l'omaggio del quartiere e della Curva Sud

Si sono svolti i funerali di Mattia Rizzetti, il giovane investito e morto a Casal Monastero. La chiesa era piena di persone che hanno voluto rendere omaggio al ragazzo, con molti presenti che hanno portato palloncini bianchi. Anche la Curva Sud ha partecipato, esponendo uno striscione con la scritta