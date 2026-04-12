I funerali di Mattia Rizzetti investito e ucciso a Casal Monastero | l'omaggio del quartiere e della Curva Sud
Si sono svolti i funerali di Mattia Rizzetti, il giovane investito e morto a Casal Monastero. La chiesa era piena di persone che hanno voluto rendere omaggio al ragazzo, con molti presenti che hanno portato palloncini bianchi. Anche la Curva Sud ha partecipato, esponendo uno striscione con la scritta
Chiesa gremita per l’addio a Mattia Rizzetti. Commozione e palloncini bianchi, presente anche la Curva Sud con uno striscione: "Mattia sempre con noi".🔗 Leggi su Fanpage.it
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Mattia Rizzetti, chi era il 16enne morto investito a Roma. Casal Monastero in luttoCasal Monastero piange Mattia Rizzetti l’ennesima vittima di un fine settimana funestato dagli incidenti.