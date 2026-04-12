I filo Hamas in piazza | cori e minacce

I sostenitori di un leader palestinese sono tornati a manifestare a Milano, esprimendo il loro disappunto con cori e minacce. La manifestazione si è svolta ieri in centro, con i partecipanti che chiedevano la liberazione del loro capo e dei suoi collaboratori, rivendicando il risultato delle indagini condotte contro di loro. Durante l’evento, sono stati rivolti insulti e parole offensive nei confronti delle autorità che si sono occupate delle indagini.

I fan di Mohammad Hannoun sono scesi nuovamente in piazza ieri a Milano, per chiedere la liberazione del loro capo e dei suoi sodali, sbeffeggiando chi ha condotto le indagini: "Hanno fallito e torneremo più forti. presto", scrivono sotto una loro foto che li vede compatti davanti la sede dell'associazione al centro dell'inchiesta. A far discutere è anche il caso sollevato da Il Giornale sull'utilizzo dei fondi da parte dell'associazione di Hannoun e a presentare un'interrogazione parlamentare è il deputato di Fratelli d'Italia Federico Mollicone: "L'ipotesi che i fondi destinati agli orfani di Gaza vengano dirottati per acquistare immobili a Milano delineerebbe l'ennesimo sciacallaggio inaccettabile".🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - I filo Hamas in piazza: cori e minacce I filo Hamas: un partito con le tessereIl centro culturale Handala Ali di Napoli, noto per avere posizioni tutto fuorché moderate, apre le iscrizioni per raccogliere fondi, iscritti e "fan... L’indagato filo-Hamas e i 5 Stelle. Il caso in Parlamento: "Chiarite"Il caso sollevato dal Giornale sulle frequentazioni dei 5 Stelle con Sulaiman Hijazi finisce in Parlamento.