I festeggiamenti finiscono in tragedia | calca mostruosa è strage!

Durante una celebrazione nel nord di Haiti, si è verificata una calca grave all’interno della Citadelle Laferrière, causando la morte di almeno 30 persone. La tragedia si è verificata durante una giornata di festività tradizionali, quando una grande folla si è radunata nel sito storico. Le autorità stanno ancora valutando i dettagli dell’incidente e il numero di feriti.

Tragedia nel nord di Haiti, dove almeno 30 persone hanno perso la vita in una calca all’interno della storica Citadelle Laferrière, durante una giornata di festività tradizionali. Il bilancio, ancora provvisorio, potrebbe aggravarsi a causa dell’elevato numero di dispersi e dei feriti ricoverati negli ospedali della zona. L’incidente durante le celebrazioni. La tragedia si è verificata nella giornata di sabato nella cittadella situata a Milot, a circa 15 chilometri da Cap-Haïtien, la seconda città del Paese. Secondo le prime ricostruzioni, una folla particolarmente numerosa si era radunata presso la fortezza per partecipare agli eventi tradizionali, attirando soprattutto molti giovani.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - I festeggiamenti finiscono in tragedia: calca mostruosa, è strage! Lima, festa dei tifosi diventa tragedia: un morto allo stadio, decine di feriti nella calcaUna serata che doveva essere solo un’esplosione di entusiasmo si è trasformata in pochi minuti in una scena di panico. Tragedia sfiorata, rissa tra giovani a Gallico: in tre finiscono al GomSi è rischiata la tragedia qualche giorno addietro nel quartiere Gallico, nella periferia nord di Reggio Calabria.