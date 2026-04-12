Il duo formato da Ranucci e Travaglio ha recentemente affermato che la vittoria elettorale della leader di una forza politica sia stata favorita da manovre sui social media come Facebook e Instagram. La loro dichiarazione è stata diffusa attraverso un articolo pubblicato dal giornale “Fatto Quotidiano”. Questa affermazione ha suscitato molte discussioni tra gli altri operatori dell'informazione e osservatori politici.

L’ultima “bomba” lanciata dalla “redazione unica”, stavolta composta dal “ Fatto Quotidiano ” e da “ Report ” si rivela il solito boomerang: la tesi secondo cui le elezioni del 2022, in Italia, che hanno decretato la vittoria del centrodestra e della Meloni, sarebbero state favorite dagli algoritmi di Meta su Facebook e Instagtram, altro che influenze russe e putiniane. Una teoria di fantapolitica basata su presunte pressioni sul Garante della Privacy e su presunti scambi con Zuckerberg documentati un un’inchiesta di “ Report ” anticipata oggi dal “ Fatto Quotidiano “. Ma anche categoricamente smentita proprio da Meta, che oggi ha dato alle stampe una dichiarazione ufficiale nel quale nega qualsiasi interferenza.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - I deliri del duo Ranucci-Travaglio: “La vittoria della Meloni alle elezioni favorita dalle trame di Fb e Instagram”

Agenti ICE in Italia per le Olimpiadi 2026 a Milano e Cortina, Ranucci e Travaglio attaccano il Governo MeloniLa notizia dell’arrivo degli agenti dell’Ice in Italia per le Olimpiadi 2026 di Milano Cortina ha scatenato numerose polemiche nel nostro Paese.

Referendum, il day after dopo la vittoria del No: le sfide di Meloni, l’entusiasmo di Schlein. Obiettivo: Elezioni politiche 2027Da una parte, l’analisi della sconfitta, e la scelta oculata (e obbligata) dei prossimi passi da fare.