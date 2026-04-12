I Cesaroni 7 | quando andrà in onda cast completo e perché Max Tortora non ci sarà

Dopo più di dieci anni, la serie televisiva I Cesaroni torna in onda su Canale 5 con il settimo capitolo intitolato “I Cesaroni – Il Ritorno”. La programmazione è stata annunciata e il cast include alcuni personaggi noti, mentre altre figure storiche, come Max Tortora, non prenderanno parte alla nuova stagione. La messa in onda è prevista nei prossimi mesi, con dettagli sui protagonisti e le date ancora da ufficializzare.

Il ritorno de I Cesaroni è finalmente realtà. Dopo oltre dieci anni, la famiglia più amata della TV torna su Canale 5 con “I Cesaroni – Il Ritorno”, tra nostalgia, nuovi personaggi e qualche assenza importante. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla nuova stagione, dalle date al cast fino al caso Max Tortora. Quando tornano I Cesaroni 7?. La nuova stagione andrà in onda Lunedì 13 aprile 2026 in prima serata su Canale 5. A distanza di dieci anni, la serie riparte raccontando cosa è successo ai protagonisti, tra vite cambiate, figli cresciuti e nuove sfide da affrontare. Chi ci sarà nel cast dei Cesaroni 7?. Il cuore della serie resta Claudio Amendola nei panni di Giulio Cesaroni, ancora al centro della famiglia e delle dinamiche della storica bottiglieria alla Garbatella.🔗 Leggi su Funweek.it