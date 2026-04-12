Hub GenZ spazio per il futuro dei giovani

Dopo il risultato positivo di Effetto GenZ a Cesena, il progetto Impresa GenZ riprende il suo percorso nell’Alto Savio con l’apertura di uno spazio hub a San Piero in Bagno. L’iniziativa è stata promossa dai Comuni di Cesena e Bagno di Romagna, con il supporto tecnico di Techne. L’inaugurazione si è svolta recentemente, coinvolgendo i rappresentanti delle amministrazioni locali e i giovani dell’area.

Dopo il successo di Effetto GenZ a Cesena, il progetto Impresa GenZ torna nell’Alto Savio in occasione dell’inaugurazione dello spazio hub GenZ di San Piero in Bagno, promosso dai Comuni di Cesena e di Bagno di Romagna, con il supporto tecnico del partner Techne. L’appuntamento è per martedì 14 aprile, alle 17.30, negli spazi del complesso OrientaGiovani, nell’adiacente piazzetta don Virgilio Resi. "L’apertura di questo hub – affermano dal Comune di Cesena capolfila in una lunga nota – rappresenta la realizzazione concreta di un percorso di co-progettazione, che ha coinvolto i giovani e adulti del territorio nell’ideazione dell’allestimento degli spazi, poi modulata anche in base ai vincoli urbanistici previsti nella piazzetta.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Hub GenZ, spazio per il futuro dei giovani A San Piero in Bagno nasce 'l’Hub Genz', nuovo spazio per il futuro dei giovani nell’Alto SavioDopo il successo dell’evento finale ‘Effetto Genz’ a Cesena, il progetto Impresa Genz torna nell’Alto Savio in occasione dell’inaugurazione dello... Udine diventa Hub per gli adolescenti: nasce "DesTEENazione", uno spazio per costruire il futuroInaugurato nell’area dell’ex caserma Osoppo un centro multifunzionale unico in Friuli Venezia Giulia. Spark: la nuova energia per le generazioni del futuro