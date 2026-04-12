Si è svolta a Islamabad una giornata di colloqui diretti tra Stati Uniti e Iran, la prima dal 1979. La delegazione americana, guidata da un senatore, ha incontrato il presidente del Parlamento iraniano, stringendo la stretta di mano prima di ripartire per gli Stati Uniti. Durante i colloqui si è parlato di questioni legate al nucleare e a circa 400 chili di uranio.

Una giornata di colloqui diretti, per la prima volta dal 1979, tra Usa e Iran. JD Vance a capo della delegazione americana che stringe la mano al presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf, prima di lasciare Islamabad e tornare negli Stati Uniti. Le parti non sono giunte a nessun accordo e, per quanto Teheran desse per scontato fosse un obiettivo impossibile al primo round di negoziati, i punti inconciliabili tra le parti restano ingombranti. Al centro ci sono la riapertura dello Stretto di Hormuz, il destino di quasi 900 libbre (408 kg) di uranio altamente arricchito e la richiesta iraniana di sbloccare circa 27 miliardi di dollari di asset congelati all’estero.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Hormuz, il nucleare e il destino di 400 chili di uranio: così è deragliato il negoziato tra Usa e Iran

Iran-Usa, il negoziato continua. Sanzioni e nucleare, cosa c’è in balloLa notizia che emerge dal negoziato iraniano-americano di venerdì in Oman è che non sarà un round fine a sé stesso.

Fallisce il negoziato Usa-Iran: il nodo nucleare blocca i colloquiDopo oltre venti ore di colloqui a Islamabad, il negoziato tra Stati Uniti e Iran si chiude senza un accordo.