Hormuz come funziona il blocco navale annunciato da Trump | dalle armi nascoste dell’Iran ai rischi per l’Europa cosa può succedere ora

Gli Stati Uniti hanno annunciato ufficialmente l'istituzione di un blocco navale nello Stretto di Hormuz, annunciato tramite i social media. La mossa segue discussioni e voci circolate in modo informale e riguarda il controllo delle rotte marittime in una delle zone più strategiche del Medio Oriente. La decisione arriva in un momento di tensioni crescenti nella regione, con preoccupazioni sui movimenti di armi e le possibili conseguenze per le rotte commerciali europee.

Prima era solo un’ipotesi rilanciata sui social, ora è diventato un annuncio ufficiale, arrivato – come di consueto – dai social media: gli Stati Uniti imporranno un blocco navale immediato nello Stretto di Hormuz. La mossa di Donald Trump arriva a poche ore dal termine dei colloqui a Islamabad, in cui le delegazioni di Usa e Iran non sono riuscite a trovare un accordo per mettere fine alla guerra scoppiata lo scorso 28 febbraio e che coinvolge anche Israele. In base a quanto annunciato dal presidente americano, nelle prossime ore la Marina degli Stati Uniti «inizierà il processo di blocco di tutte le navi che tentano di entrare o uscire dallo Stretto di Hormuz».🔗 Leggi su Open.online

Guerra Usa-Iran, cosa succede ora? Timori escalation e il link di Trump sul «blocco navale» a HormuzL'ultima volta che Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un accordo sul nucleare ci sono voluti due anni di negoziati.

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