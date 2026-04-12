Honduras | 85 milioni dal Giappone per sbloccare l’acqua in città
Un accordo tra Honduras e Giappone prevede un finanziamento di 85 milioni di dollari destinato a migliorare la distribuzione dell’acqua nelle città di Tegucigalpa e Comayagüela. Il progetto mira a intervenire sulla gestione delle risorse idriche, con l’obiettivo di affrontare le criticità legate alla fornitura di acqua nelle aree urbane. La firma dell’accordo segna un passo importante per il paese nel settore idrico.
Un piano da 85 milioni di dollari permetterà di rivoluzionare la gestione delle risorse idriche nelle città di Tegucigalpa e Comayagüela, grazie a un nuovo accordo tra Honduras e Giappone. L’intervento, che mira a risolvere una crisi che affligge la capitale honduregna da decenni, coinvolgerà direttamente oltre 1,3 milioni di residenti attraverso una serie di modernizzazioni infrastrutturali strutturali. Il progetto, che entrerà in una fase operativa a partire dal 2027, nasce per rispondere a carenze che colpiscono duramente il tessuto sociale ed economico della zona. Attualmente, durante i periodi di siccità, il sistema idrico della capitale subisce restrizioni severe, lasciando più della metà dei quartieri senza un accesso costante all’acqua potabile.🔗 Leggi su Ameve.eu
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