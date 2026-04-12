Holtby esce con uno squarcio alla tibia | Hubner si scusa su Instagram per il fallaccio

Durante la partita tra NAC Breda e Fortuna Sittard, Lewis Holtby ha subito un grave infortunio alla tibia dopo un'entrata di Justin Hubner. L'azione ha causato un ampio squarcio alla gamba del giocatore, che è stato immediatamente soccorso. Successivamente, Hubner ha pubblicato un messaggio di scuse su Instagram riguardo all'intervento considerato falloso. La partita è stata temporaneamente interrotta per permettere le cure del caso.

Grave infortunio per Lewis Holtby durante NAC Breda-Fortuna Sittard: un'entrata durissima di Justin Hubner gli provoca un profondo squarcio alla tibia. Le immagini shock e il bel gesto di fair play a fine gara.🔗 Leggi su Fanpage.it Il difensore del Real Madrid si scusa per il post razzista su InstagramIl difensore del Real Madrid Dean Huijsen si è scusato per un post razzista sui social media che ha suscitato indignazione in Estremo Oriente. Milano, l’agente al processo si scusa con la trans Bruna: “Colpirla alla testa è stato uno sbaglio”La fotografia del processo agli agenti della polizia locale accusati di lesioni aggravate e falso nei verbali per il pestaggio del trans ‘Bruna’ a...