Un giocatore svedese, arrivato a gennaio in prestito dal Bologna in uno scambio con un altro calciatore, ha contribuito alla vittoria in una partita giocata a Bergamo. La sua presenza in campo è stata decisiva, e ora si appresta a disputare la partita di ritorno con la maglia di una grande squadra italiana. La sua carriera ha fatto un passo importante, e l’obiettivo è confermare il suo ruolo all’interno della rosa.

Chissà quanto l'avrà sognata una serata come quella di Bergamo quel bambino con il caschetto in testa e la maglia della Juve di diverse taglie più grande della sua indosso. Emil Holm aveva ritirato fuori questo ricordo della sua infanzia il 2 febbraio, quando quel desiderio di vestire la casacca della sua squadra del cuore è diventato realtà. Ma tra il ruolo di intoccabile di Kalulu e un fastidioso infortunio di troppo, il suo momento non era praticamente mai arrivato. Fino alla gara di Bergamo, in cui lo svedese ha avuto finalmente la sua chance ed ha mandato un messaggio chiaro: in questa Juve, ci può stare. Nella sfida contro...🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Holm, quel sogno di bambino è diventato realtà. E ora si gioca la conferma alla Juve

Holm a JTV: «Orgoglioso di essere qua, la Juve è un sogno che avevo fin da bambino. Questa squadra è molto forte»di Redazione JuventusNews24Holm a JTV: «Orgoglioso di essere qua, la Juve è un sogno che avevo fin da bambino».

Holm realizza il sogno del piccolo Emil: bianconero fin da bambino. La FOTO che fa impazzire i tifosi Juvedi Redazione JuventusNews24Holm realizza il sogno del piccolo Emil: bianconero fin da bambino.