Holm a Mediaset | Abbiamo dimostrato che siamo forti Futuro? Giocare qui è un sogno di certo voglio rimanere

Dopo la partita tra Atalanta e Juventus, l’esterno svedese ha commentato la sua esperienza in squadra, affermando di aver dimostrato di essere forte e di voler rimanere nel club. Ha aggiunto che giocare in questa squadra rappresenta un sogno e ha espresso il desiderio di continuare a vestire questa maglia. Le parole sono state pronunciate nel post-partita e sono state riportate dai media presenti all’evento.

di Luca Fioretti Holm a Mediaset: «Abbiamo dimostrato che siamo forti». Le dichiarazioni dell’esterno svedese dopo il match di Bergamo tra Atalanta e Juventus. Emil Holm è intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset dopo il match andato in scena a Bergamo tra Atalanta e Juventus e terminato 0-1 in favore della squadra di Spalletti. Le sue parole. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO PARTITA – « Ogni partita è importante ma sappiamo che qua dovevamo giocare per i tre punti, abbiamo vinto e siamo molto felici » SAPUTO SOFFRIRE – « Sappiamo che giocare qua è sempre difficile, nel primo tempo abbiamo un po’ sofferto ma nel secondo abbiamo dimostrato che siamo forti » GIOCARE PIÙ AVANTI – « Sì e mi piace.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Holm a Mediaset: «Abbiamo dimostrato che siamo forti. Futuro? Giocare qui è un sogno, di certo voglio rimanere» Leggi anche: Hockey ghiaccio, Jalonen orgoglioso degli azzurri: “Abbiamo dimostrato di poter giocare con squadre più forti” Leggi anche: Holm a DAZN: «Sapevamo che sarebbe stata tosta. Il mio sogno era giocare qui un giorno, sono sempre stato un tifoso della Juve»