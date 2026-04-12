Oggi alle 18 si gioca il posticipo di hockey su pista tra il Cgc e Castiglione della Pescaia. Dopo aver perso 6-1 contro Bassano in semifinale di Coppa Italia, il team ha vinto 5-1 contro il Monza nel match precedente. La partita di oggi rappresenta un’occasione per consolidare il terzo posto in classifica. La sfida si svolge a Castiglione della Pescaia.

Messa agli archivi la brutta esperienza della Final Four di Coppa Italia (sconfitta 6-1 col Bassano in semifinale) ma rinfrancato dal bel 5-1 inflitto al Monza, il Cgc torna in pista oggi per il posticipo delle 18 a Castiglione della Pescaia. Partita sulla carta agevole guardando i numeri, i bianconeri hanno infatti ben 51 punti ed hanno perso solo 3 partite mentre i maremmani di punti ne hanno la miseria di 10 e 3 sono le partite vinte finora, ma spesso la pista regala delle brutte sorprese. Ergo i ragazzi di Mirco De Gerone dovranno affrontare la partita con il massimo impegno possibile soprattutto per difendere quel 3° posto che, in fase playoff, assicurerà il vantaggio di giocarsi l’eventuale bella in casa.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Hockey su pista: oggi il posticipo del Cgc. Espugnare Castiglione e blindare il terzo posto

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