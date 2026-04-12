Herpes Zoster la beffa degli over 80 | Gratuito solo per i più giovani io pensionata devo pagare 360 euro

Una pensionata di ottanta anni di Perugia ha rivolto un appello al presidente della Regione, denunciando che il vaccino contro l'Herpes Zoster è gratuito solo per le fasce di età più giovani, mentre per lei e altre persone anziane il costo è di 360 euro. La donna si dice delusa e frustrata, evidenziando come questa disparità economica possa rappresentare un ostacolo alla prevenzione. La richiesta di chiarimenti e interventi è diventata di dominio pubblico.