Herpes Zoster la beffa degli over 80 | Gratuito solo per i più giovani io pensionata devo pagare 360 euro
Una pensionata di ottanta anni di Perugia ha rivolto un appello al presidente della Regione, denunciando che il vaccino contro l'Herpes Zoster è gratuito solo per le fasce di età più giovani, mentre per lei e altre persone anziane il costo è di 360 euro. La donna si dice delusa e frustrata, evidenziando come questa disparità economica possa rappresentare un ostacolo alla prevenzione. La richiesta di chiarimenti e interventi è diventata di dominio pubblico.
Arriva da una signora ottantenne di Perugia un appello carico di indignazione e dolore, indirizzato al presidente della Regione. La donna, che ha già sofferto in passato l’Herpes Zoster descrivendolo come "una grande sofferenza", chiede con forza perché chi ha più anni e più fragilità venga.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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