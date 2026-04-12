Durante il Grande Fratello 2024, due concorrenti sono diventati molto seguiti dal pubblico. Si sono incontrati durante il reality e da allora sono rimasti insieme. Recentemente, un fan ha inviato una richiesta insolita a Helena Prestes e Javier Martinez, che sono molto noti in Italia. La loro relazione ha attirato l’attenzione anche grazie alla loro presenza nel programma televisivo.

Helena Prestes e Javier Martinez sono tra le coppie più seguite in Italia. I due si sono conosciuti all'interno del Grande fratello 2024 e da quel momento non si sono più lasciati. Da alcuni mesi la modella influencer ed il pallavolista argentino vivono a Terni, dove lui gioca per la squadra di pallavolo che milita attualmente in A3. In queste ore, gli Helevier sono finiti al centro di una stravagante richiesta da parte di un fan. In particolare, un utente ha scritto il seguente commento su X: "il sindaco di Terni dovrebbe dare la cittadinanza onoraria a Helena Prestes e Javier Martinez per aver provocato l'aumento del turismo e aver fatto conoscere Terni a tantissime persone".🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Helena Prestes e Javier Martinez, stravagante richiesta di un fan: ecco quale

Helena Prestes e Javier Martinez vittime di una fake news: ecco qualeHelena Prestes e Javier Martinez stanno insieme da ormai un anno dopo essersi conosciuti all'interno del Grande fratello 2024.

Helena Prestes e Javier Martinez celebrano una speciale ricorrenza: ecco qualeLa storia d'amore tra Helena Prestes e Javier Martinez continua col vento in poppa.

HELENA PRESTES E JAVIER MARTÍNEZ, il nostro albero di Natale