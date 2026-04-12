A Napoli si apre una nuova mostra intitolata “Heaven & Hell” del duo artistico Peca Petrizzo, allestita al Clubino di via Luca Giordano 73. La rassegna d’arte “Penne e pennelli”, che si svolge nel salotto culturale diretto da Piera Salerno, prosegue con questa esposizione. L’evento propone un’interpretazione visiva di temi contrastanti, inserendosi in un calendario di iniziative dedicate all’arte contemporanea.

Continua la rassegna d’arte “Penne e pennelli” al Clubino di Napoli in via Luca Giordano 73, il salotto culturale presieduto da Piera Salerno. In programma la mostra del duo Peca Petrizzo, dal titolo “Heaven & Hell”, curata dal critico d’arte Pasquale Lettieri, docente all’Accademia di Belle Arti di Napoli, con vernissage martedì 14 aprile alle ore 17.00. Una selezione di dodici opere forma un’unica narrazione espositiva in cui la coppia di arte e di vita si interroga sull’individuo nella sua forma duale, con le sue nevrosi e tensioni, proiettato verso una nuova concezione del sé e del corpo, confrontandosi con la mutevolezza delle identità e con la dialettica tra vita e morte.🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - “Heaven & Hell”: a Napoli la nuova mostra del duo Peca Petrizzo al Clubino

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