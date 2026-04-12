Hai vinto tu Canzonissima l’annucio di Milly Carlucci e la classifica della puntata

Sabato 11 aprile è andata in onda una nuova puntata di Canzonissima 2026, il programma di Rai 1 che da settimane suscita interesse tra gli spettatori. Durante l’evento, è stato annunciato il risultato di una delle sfide e si è parlato della classifica generale del contest. La serata ha visto anche l’intervento di Milly Carlucci, che ha comunicato un risultato importante ai partecipanti. La trasmissione continua a coinvolgere un pubblico numeroso e appassionato.

La serata di sabato 11 aprile ha riportato al centro dell’attenzione Canzonissima 2026, il varietà di Rai 1 che continua a far discutere e appassionare il pubblico settimana dopo settimana. Alla guida dello show c’è Milly Carlucci, volto storico della televisione italiana, che anche in questa quarta puntata ha orchestrato uno spettacolo capace di mescolare musica, nostalgia e competizione. >> Amici 25, si scopre tutto sull’allievo: amara sorpresa per il pubblico Il tema scelto per l’appuntamento ha acceso subito la curiosità: “La rivincita di Sanremo”, un viaggio tra quei brani che non hanno trionfato al Festival ma che nel tempo sono diventati veri e propri simboli della musica italiana.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it “Hai vinto tu”. Canzonissima, l’annuncio di Milly Carlucci: il pubblico contestaLa nuova edizione di Canzonissima ha riportato su Rai1 un format storico completamente rinnovato, puntando su un’idea chiara: non sono più gli... “Hai vinto tu”. Canzonissima: l’annuncio sul vincitore a notte fonda. Caos, polemiche e classifica completaDopo cinquant’anni di attesa, il mitico varietà della Rai, Canzonissima, riaccende i riflettori. HAI VINTO TU. CANZONISSIMA: L’ANNUNCIO SUL VINCITORE TRA CAOS, POLEMICHE E CLASSIFICA COMPLETA