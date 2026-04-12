Una docente è stata accusata dalla famiglia di un manager deceduto nel 2025 di aver convinto l’uomo, di 72 anni, a trasferirle 1,3 milioni di euro per l’acquisto di una villa in Grecia. La relazione tra i due, che si era sviluppata attraverso viaggi e festività condivise, aveva assunto per lui le caratteristiche di un matrimonio. La vicenda coinvolge anche aspetti legali legati alla presunta truffa e alle modalità di coinvolgimento dell’uomo.

Non una truffa online ma una relazione reale, fatta di viaggi, festività insieme e un legame che, almeno per lui, aveva già i contorni di un matrimonio. È dentro questa zona grigia che si inserisce la causa intentata negli Stati Uniti contro Maria Karayiorgou, psichiatra e docente emerita della Columbia University, accusata dalla famiglia di un ex dirigente finanziario di averlo spinto a trasferirle 1,3 milioni di dollari. L’uomo, Frank Watrous Hamilton III, era un veterano di Wall Street con quasi mezzo secolo di carriera. Quando i due si incontrano, tra il 2021 e il 2022, ha 72 anni e (secondo quanto ricostruito nei documenti legali citati da testate come New York Post e rilanciati da diversi siti) porta ancora gli effetti di un ictus subito nel 2018.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ha spinto un 72enne vulnerabile a trasferirle 1,3 milioni per comprare una villa in Grecia”: docente accusata dalla famiglia di un manager morto nel 2025

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