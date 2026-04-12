Guida ragionata al Vinitaly Denominazioni senesi protagoniste

Da ieri è iniziata a Verona la 58ª edizione di Vinitaly, che si concluderà mercoledì 15, includendo anche un giorno aggiuntivo. La manifestazione, che ha preso il via con il prologo di Opera Wine, vede protagoniste le denominazioni senesi tra le altre. Durante i quattro giorni di eventi, le aziende vinicole italiane presentano le proprie produzioni e novità.

Quattro giorni più uno. Da ieri (con il prologo di Opera Wine) a mercoledì 15 il vino italiano si ritrova a Verona con la 58^ edizione di Vinitaly. Se in valigia conviene mettere soprattutto scarpe comode, proviamo a costruire un’agenda ragionata sugli appuntamenti da non perdere per addetti ai lavori ma anche semplici appassionati. Una premessa: a Vinitaly è tipico che ci siano almeno quattro eventi assolutamente da non perdere. A voi la scelta. Da oggi il tour de force inizia alle 9.30 e, complice la giornata festiva, è da mettere in conto l’immancabile assalto di appassionati che contenderanno ai buyer l’ultima descrizione dell’annata nel calice.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Guida ragionata al Vinitaly. Denominazioni senesi protagoniste Rimini si racconta nel calice: quindici cantine protagoniste al Vinitaly con la Rebola in primo pianoAnche quest’anno i 15 produttori vinicoli che formano la Rimini Doc saranno presenti al Vinitaly nel padiglione dell’Emilia Romagna, con una... Milano Cortina 2026, guida ragionata agli eventi: per non perdere nulla delle OlimpiadiQuelle di Milano Cortina 2026 sono le prime olimpiadi diffuse, una scelta fatta per valorizzare luoghi storici legati agli sport invernali e per...