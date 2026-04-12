Guerra Usa-Iran | in due settimane inquinamento pari a un milione di auto e danni climatici per oltre 1,3 miliardi

Durante le prime due settimane di conflitto tra Iran e Stati Uniti, si è stimato che le emissioni di inquinanti siano equivalenti a quelle di un milione di automobili a benzina. Contestualmente, i danni ambientali causati dal conflitto hanno superato i 1,3 miliardi di dollari. Questi dati evidenziano le conseguenze immediate e tangibili dell’uso del carburante fossile nel contesto di un conflitto armato.

Un milione di automobili a benzina e provocato danni climatici superiori a 1,3 miliardi di dollari. È questo il costo del disastro climatico generato dalle prime due settimane la guerra tra Iran e Stati Uniti. Un’analisi, condotta da ricercatori della Queen Mary University di Londra, della Lancaster University e del Climate and Community Institute, stima che dal conflitto siano state generate oltre 5 milioni di tonnellate di anidride carbonica equivalente (CO2): più di quante ne produca l’ Islanda in un intero anno. La ricerca prende in considerazione le emissioni, dirette e indirette, generate tra il 28 febbraio e il 14 marzo. Tra queste sono comprese le operazioni militari, gli attacchi alle infrastrutture e i danni agli impianti petroliferi e ai depositi di carburante.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Guerra Usa-Iran: in due settimane inquinamento pari a un milione di auto e danni climatici per oltre 1,3 miliardi In due settimane 1,3 miliardi di dollari di danni climatici da guerra in IranSoltanto nelle prime due settimane, la guerra in Iran ha inquinato come un milione di automobili a benzina e provocato danni climatici superiori a... Guerra in Iran o guerra all’ambiente? In 12 giorni danni climatici sopra i 1,3 miliardi di dollariRoma, 12 aprile 2026 - Più che uno scontro tra Usa e Iran è una guerra all’ambiente, infatti nelle sole prime due settimane il conflitto in Medio...