Guerra in Iran la giornata Falliscono i negoziati ecco le ragioni Trump il post e la prossima mossa

Nella giornata si è registrato il fallimento dei colloqui tra gli Stati Uniti e l’Iran in Pakistan, con le parti che non sono riuscite a trovare un accordo. Il vicepresidente degli Stati Uniti ha dichiarato che l’offerta proposta è stata la definitiva, lasciando intendere una posizione ferma da parte americana. Nel frattempo, un commento di un senatore repubblicano ha evidenziato le tensioni in corso tra le due nazioni, mentre sui social media si sono susseguiti post riguardanti le prossime mosse di un ex presidente.

Falliscono subito i negoziati tra Usa e Iran in Pakistan. Durissimo J.D. Vance, il vicepresidente degli Stati Uniti: "Devono capire che questa era la nostra offerta finale". Per Teheran si trattava di "proposte irricevibili". Al centro del fallimento ci sarebbe la volontà dell'Iran di non rinunciare al nucelare. Resta in figore il cessate il fuoco di due settimane, mentre però proseguono gli attacchi di Israele in Libano. Di seguito la cronaca della giornata. Vance: contatti continui con Trump durante i colloqui Il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance ha spiegato di essere rimasto "costantemente" in contatto con il presidente Donald Trump nel corso dei negoziati trilaterali con l’Iran tenuti in Pakistan.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Guerra in Iran, la giornata. Falliscono i negoziati, ecco le ragioni. Trump, il post e la prossima mossa Guerra, Iran detta le condizioni per i negoziati ma Trump rilancia: “Se falliscono, caricheremo munizioni migliori”. Colpita ambasciata UsaIl Medio Oriente si risveglia ancora una volta sotto il segno della tensione e dell’incertezza. Guerra in Iran, Teheran detta le condizioni per i negoziati: stop attacchi Libano e sblocco asset. Trump: “Se falliscono colloqui, caricheremo munizioni migliori”Il Medio Oriente si risveglia ancora una volta sotto il segno della tensione e dell’incertezza. Guerra in Iran, Trump ha perso il senso della realtà