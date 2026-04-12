Guccini a Reggio | 9 percorsi tra musica e foto per sognare il tempo

Dal 18 aprile al 18 ottobre, lo Spazio Gerra di Reggio ospiterà una mostra dedicata a Francesco Guccini, inserita nel programma di Fotografia Europea 2026. L’esposizione presenterà nove percorsi che uniscono musica e fotografie, con l’obiettivo di esplorare il rapporto tra l’artista e le immagini che ne rappresentano il mondo. L’evento offrirà ai visitatori l’opportunità di immergersi nel racconto visivo e musicale del cantautore.

Dal 18 aprile al 18 ottobre, lo Spazio Gerra di Reggio ospiterà un percorso espositivo dedicato alla poetica di Francesco Guccini, inserito nel più ampio contesto di Fotografia Europea 2026. L’iniziativa, intitolata Canterò soltanto il tempo, propone una riflessione profonda sul passare degli anni e sul legame indissolubile tra la memoria e la parola attraverso nove nuclei tematici ispirati alle sue canzoni. Un ponte tra musica e immagine attraverso nove percorsi tematici. La mostra non si limita a una celebrazione musicale, ma si configura come un progetto multidisciplinare nato da un dialogo durato quasi tre anni con l’artista modenese. Durante questo lungo periodo di confronto, sono stati condivisi racconti, riflessioni e memorie che hanno permesso di dare una struttura concreta all’esposizione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Guccini a Reggio: 9 percorsi tra musica e foto per sognare il tempo Dal 18 aprile lo Spazio Gerra di Reggio Emilia ospiterà una mostra dedicata alla musica di Francesco GucciniLa musica di Francesco Guccini sarà la protagonista assoluta della mostra Canterò soltanto il tempo, aperta al pubblico dal 18 aprile al 18 ottobre... Leggi anche: Guccini, opere e fotografie in mostra a Reggio Emilia