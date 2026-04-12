Nella sfida di Premier League, il tecnico ha guidato la sua squadra a una vittoria per 3-0 contro il Chelsea a Londra, portando i suoi punti più avanti in classifica. La squadra avversaria, invece, dovrà trovare nuove strategie per migliorare le proprie prestazioni, mentre l’Arsenal, al secondo posto, si trova di fronte alla possibilità di ripetere la terza esperienza negativa consecutiva in questa posizione.

Guardiola si avvicina ancora roboante all’Arsenal, che rischia di ripetere per la terza volta la maledizione del primo posto. Dopo un campionato praticamente dominato, si ritrova a più 6 dal City (in formissima) con una partita in più. Il Manchester di Pep giocherà il 22 aprile contro il Burnley (di certo non impossibile) per portare a casa un distacco di soli 3 punti dalla vetta. L’Arsenal – ricordiamo – ha perso contro il modesto Bournemouth ieri, rendendo ancora più difficile il consolidamento della sua posizione in classifica. I nervi staranno davvero di nuovo cedendo? Intanto, Guardiola ha dato una lezione di calcio a Stamford Bridge. Guardiola distrugge il Chelsea, ora è a soli 6 punti (e una partita in meno) dall’Arsenal.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Guardiola schianta il Chelsea (3-0 a Londra), Arteta dovrà inventarsi qualcosa

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