Guardini l’amico di Cristo e dell’arte

Romano Guardini, noto teologo e scrittore, aveva nel suo studio una riproduzione dell’Autoritratto davanti al cavalletto, un’opera dell’ultimo Rembrandt. Questa immagine era appesa tra i libri e gli appunti, testimonianza della sua passione per l’arte e il suo legame con la figura di Cristo. Guardini ha dedicato gran parte della sua vita alla riflessione religiosa e culturale, mantenendo vivo il rapporto tra fede e arte.

Intellettuali del Novecento L’incontro della fede con il mondo moderno: è la questione di fondo degli Scritti di estetica, letteratura e arte di Romano Guardini, raccolti da Morcelliana a cura di G. Moretti Se leggi il manifesto da 5 minuti o da 10 anni, speriamo comunque che ti abbia dato una conoscenza che vale almeno 4€. Dal 1971 come te siamo ancora persone libere, non raccogliamo i tuoi dati e non usiamo algoritmi. Meno del 2% dei nostri utenti dona, se il manifesto ti ha dato una conoscenza che vale almeno 4€, dona oggi. In cambio, ti daremo un abbonamento che vale 10 giorni. Romano Guardini teneva appesa nel suo studio una riproduzione dell’Autoritratto davanti al cavalletto, capolavoro dell’ultimo Rembrandt.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Guardini, l’amico di Cristo e dell’arte Castriotta: “Lunedì dell’Angelo alla scogliera dell’Acqua di Cristo”Manfredonia – ECCO cosa mostra la foto di un forte caldo di aprile , del ” Lunedì dell’Angelo” del’56, u – ” Lunedì de Pasquetta”; quando... Lunedì dell’Angelo alla scogliera dell’Acqua di Cristo (non perdiamo la tradizione)Manfredonia – ECCO cosa mostra la foto di un forte caldo di aprile , del ” Lunedì dell’Angelo” del’56, u – ” Lunedì de Pasquetta”; quando si guardava...