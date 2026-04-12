GTWC Europe Mattia Drudi trionfa con Comtoyou Aston Martin al Paul Ricard

Nel campionato GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup, Mattia Drudi ha ottenuto una vittoria al circuito di Paul Ricard. A bordo di una vettura Aston Martin gestita dalla squadra Comtoyou, ha gareggiato insieme a Marco Sorensen e Nicki Thiim, portando a casa il risultato positivo. La gara si è disputata nel rispetto delle norme e delle procedure previste dal regolamento.

Mattia Drudi torna a vincere nel GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup con Marco Sorensen e Nicki Thiim. L’equipaggio n. 7 Comtoyou Racing si impone in Francia al Paul Ricard dopo una bella rimonta nel finale sulla Mercedes AMG GT3 EVO n. 48 Winward Racing di Lucas AuerMaro EngelLuca Stolz. Una Safery Car a meno di 40 minuti dalla fine ha permesso all’Aston Martin di completare una rimonta iniziata da lontano. L’auto n. 7 ha infatti subito una foratura ad inizio evento, compensata da una prova semplicemente perfetta. Per il pilota romagnolo e per i due danesi si tratta della prima gioia nel GTWC Europe dal 2024, la line-up citata vinse la leggendaria 24h di Spa e successivamente fu protagonista fino alla finale di Jeddah per la conquista del titolo.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - GTWC Europe, Mattia Drudi trionfa con Comtoyou Aston Martin al Paul Ricard GTWC Europe, Lance Stroll presente alla 1000km Paul RicardLance Stroll correrà la 1000km del Paul Ricard, prima prova del GT World Challenge Europe Powered by AWS, in programma sabato 11 aprile. Leggi anche: GTWC Europe, Paul Ricard: torna Rossi, debuttano la 296 GT3 EVO e la Temerario GT3