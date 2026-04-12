Grottolella continua la formazione BLSD | altri otto cittadini abilitati all’uso dei defibrillatori

A Grottolella si è svolto ieri il secondo corso BLSD, dopo quello tenutosi il 31 gennaio. Otto cittadini hanno completato la formazione, ottenendo l’abilitazione all’uso dei defibrillatori. La sessione si è svolta presso il Comune, proseguendo così il percorso di formazione avviato all’inizio dell’anno. La formazione si inserisce in un progetto più ampio per aumentare le competenze di primo intervento tra i residenti.