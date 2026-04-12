Grottolella continua la formazione BLSD | altri otto cittadini abilitati all’uso dei defibrillatori
A Grottolella si è svolto ieri il secondo corso BLSD, dopo quello tenutosi il 31 gennaio. Otto cittadini hanno completato la formazione, ottenendo l’abilitazione all’uso dei defibrillatori. La sessione si è svolta presso il Comune, proseguendo così il percorso di formazione avviato all’inizio dell’anno. La formazione si inserisce in un progetto più ampio per aumentare le competenze di primo intervento tra i residenti.
Ieri, 11 aprile 2026, si è tenuto il secondo corso BLSD presso il Comune di Grottolella, dopo quello già effettuato sabato 31 gennaio del corrente anno. Altre otto persone si sono formate in merito all'utilizzo dei defibrillatori, per un totale di 27 persone, tenuto conto dei due corsi effettuati.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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