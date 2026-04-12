Grazia a Minetti l’onda social non smuove il Colle | Ragioni umanitarie deve assistere un minore in difficoltà

Il presidente della Repubblica ha deciso di revocare una condanna nei confronti di una ex consigliera regionale, motivando la scelta con ragioni umanitarie legate alla necessità di assistere un minore in difficoltà. La decisione arriva dopo una richiesta di clemenza avanzata sui social, ma il Quirinale ha precisato che l’atto si fonda esclusivamente su considerazioni umanitarie e non su pressioni pubbliche. La vicenda ha attirato l’attenzione di numerosi utenti online.

Grazia a Nicole Minetti, Sergio Mattarella cancella la pena per motivi umanitari legati all’assistenza di un minore gravemente malato, riaprendo il dibattito sul potere di clemenza presidenziale in Italia Un provvedimento discreto, rimasto riservato per settimane, ma destinato a far discutere.Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha concesso la grazia a Nicole Minetti,estinguendo la pena di tre anni e undici mesi che avrebbe dovuto scontare ai servizi sociali. La decisione, adottata lo scorso 18 febbraio con il parere favorevole del ministro della Giustizia Carlo Nordio e del procuratore generale della Corte d’Appello,si fonda su “straordinari profili umanitari”.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Grazia a Minetti, l’onda social non smuove il Colle: “Ragioni umanitarie, deve assistere un minore in difficoltà” Leggi anche: Mattarella concede la grazia a Nicole Minetti. Il Colle gela i tentativi di polemica: «Gravi condizioni di un familiare minore» Leggi anche: Nicole Minetti, "gravi condizioni di salute di un minore": le ragioni della grazia