Gravina sarcastico | Dovevo essere più bravo come calciatore ho sbagliato due rigori con la Bosnia
Dopo le dimissioni dalla presidenza della FIGC, il dirigente ha commentato la sua esperienza, affermando di vivere in isolamento e di aver tollerato gli insulti senza reagire. In un'intervista, ha anche scherzato sulla sua carriera da calciatore, riconoscendo di aver sbagliato due rigori durante una partita contro la Bosnia. Le sue dichiarazioni sono arrivate in un momento di grande attenzione mediatica sulla sua uscita dall’incarico.
Gravina parla dopo le dimissioni da presidente della FIGC: "Vivo quasi da recluso, ho accettato gli insulti in silenzio. Avevo pensato di farmi da parte già prima dei playoff".🔗 Leggi su Fanpage.it
Donnarumma e la lite con Vasilj durante i rigori di Bosnia-Italia per il “furto” del bigliettinoDalle immagini si intuisce qualcosa ma non è chiara la dinamica esatta di quel frangente: si vedono i due portieri che battibeccano per il foglietto...
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