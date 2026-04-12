Gravina sarcastico | Dovevo essere più bravo come calciatore ho sbagliato due rigori con la Bosnia

Dopo le dimissioni dalla presidenza della FIGC, il dirigente ha commentato la sua esperienza, affermando di vivere in isolamento e di aver tollerato gli insulti senza reagire. In un'intervista, ha anche scherzato sulla sua carriera da calciatore, riconoscendo di aver sbagliato due rigori durante una partita contro la Bosnia. Le sue dichiarazioni sono arrivate in un momento di grande attenzione mediatica sulla sua uscita dall’incarico.