Gabriele Gravina, presidente dimissionario della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera, firmata da Alessandro Bocci e Daniele Dallera. Durante l'intervista, Gravina ha dichiarato che alcuni esponenti politici sfruttano la Nazionale per ottenere visibilità e riposizionarsi politicamente. La conversazione si concentra sulle dinamiche tra politica e sport, senza approfondimenti su eventuali reazioni o sviluppi successivi.

Gabriele Gravina, presidente dimissionario della Figc, intervistato dal Corriere della Sera, a firma Alessandro Bocci e Daniele Dallera. Ecco alcune delle sue riposte. Gravina: «Ho accettato le critiche in silenzio e addirittura gli insulti. Ma non posso tollerare di essere definito indegno. Nessuno può permettersi certe patenti di moralità, sia dentro sia fuori il mondo del calcio». «Non voglio fare nomi. Ognuno si qualifica per quello che è e per quello che sente. Toccherà ad altri dare un giudizio». «Un Paese in cui il pensiero si ritrae e lascia spazio agli istinti più bassi e animaleschi. Il calcio è la cartina di tornasole della nostra società e in certi momenti diventa un luogo di frustrazione feroce e giudizi ciechi.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Gravina: “La politica usa la Nazionale per riposizionarsi”

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