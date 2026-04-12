Grave incidente stradale muore il figlio di un consigliere regionale pugliese

Nella notte tra sabato e domenica, si è verificato un incidente stradale lungo una strada provinciale nel Salento, che ha provocato la morte di un giovane di 21 anni. La notizia ha suscitato grande tristezza tra i residenti della zona. La vittima è il figlio di un consigliere regionale della regione pugliese. La dinamica del sinistro è al momento al vaglio delle autorità competenti.

Una terribile tragedia ha scosso il Salento nella notte tra sabato e domenica 12 aprile. Un incidente mortale lungo una strada provinciale ha spezzato la vita di un ragazzo di 21 anni, lasciando la comunità tra incredulità e dolore. È successo tutto in poche manciate di secondi, in un orario in cui le strade sono quasi vuote: un dettaglio che rende l’accaduto ancora più difficile da accettare, soprattutto per chi conosceva la vittima. Schianto nella notte: l’orario e la prima ricostruzione. Secondo le prime informazioni, il sinistro è avvenuto intorno alle 3:45. Il giovane era alla guida della sua auto quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del mezzo.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Grave incidente stradale, muore il figlio di un consigliere regionale pugliese Grave incidente stradale, muore il figlio 21enne di un politico italianoUna terribile tragedia ha sconvolto il Salento nelle prime ore di domenica 12 aprile, lasciando un’intera comunità senza parole. Incidente stradale per il consigliere regionale Matteo BiffoniSecondo una prima ricostruzione, il sinistro sarebbe avvenuto dopo le 13: l'ex-presidente di Anci Toscana stava tornando verso il capoluogo in sella...