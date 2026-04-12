Granada Shen Yiyao schiaccia la concorrenza | oro cinese al tiro

A Granada si è svolta la quinta giornata di finali della prima tappa della Coppa del Mondo 2026 di tiro a segno. Nella gara femminile di pistola da 10 metri, la tiratrice cinese ha conquistato la medaglia d’oro, ottenendo un vantaggio evidente sui rivali in gara. La competizione si è svolta in un’atmosfera di grande concentrazione e precisione, con la cinese che ha chiuso con un punteggio superiore rispetto agli altri atleti presenti.

La pistola da 10 metri femminile vede il trionfo di Shen Yiyao a Granada. La tiratrice cinese domina la quinta giornata di finali della prima tappa della Coppa del Mondo 2026, staccando nettamente i competitor in Spagna. Il campo di gara spagnolo ha regalato un podio interamente asiatico e balcanico. Shen Yiyao ha conquistato l’oro dopo una prestazione impeccabile, chiudendo la prova con un totale di 244.2 punti. A seguire, la connazionale Yao Qianxun si è aggiudicata la medaglia d’argento con un punteggio di 239.6, subendo un distacco di 4.6 unità rispetto alla prima classificata. La terza posizione spetta alla serba Zorana Arunovic, che ha chiuso la sua serie a quota 219.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Granada, Shen Yiyao schiaccia la concorrenza: oro cinese al tiro Tiro a segno, Shen Yiyao centra il successo nella pistola da 10 metri femminile a GranadaLa quinta giornata di finali della prima tappa della Coppa del Mondo 2026 di tiro a segno, in corso a Granada, in Spagna, si apre con la doppietta... Trionfo Rai1: Uno Sbirro in Appennino schiaccia la concorrenzaLa serata televisiva di ieri è stata dominata dalla fiction Uno Sbirro in Appennino su Rai1, che ha conquistato la vetta della prima serata con 4.