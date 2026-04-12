Gragnano 20 anni di democrazia | dai piccoli consiglieri ai leader

A Gragnano si celebrano vent’anni di attività del consiglio comunale dedicato ai giovani, un progetto iniziato due decenni fa per coinvolgere le nuove generazioni nella vita politica locale. In questo periodo sono stati coinvolti numerosi ragazzi e ragazze, alcuni dei quali sono poi diventati parte attiva dell’amministrazione comunale. La cerimonia ricorda questo percorso di partecipazione democratica e il ruolo di questa istituzione nel formare i futuri leader della comunità.

A Gragnano si festeggiano i venti anni di attività del consiglio comunale dedicato ai ragazzi e alle ragazze, un percorso di partecipazione democratica che ha generazioni di giovani formarsi per poi diventare parte integrante della vita amministrativa locale. L'evento celebrativo, promosso dal Comune, ha riunito amministratori, insegnanti ed ex componenti del consiglio per tracciare il bilancio di due decenni di cittadinanza attiva. Un ponte tra ieri e oggi: dalle prime esperienze alla maturità .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Gragnano, 20 anni di democrazia: dai piccoli consiglieri ai leader Gragnano, 20 anni di democrazia: i giovani al centro del futuroSabato 11 aprile, alle ore 10, il Centro Culturale di Gragnano Trebbiense ospiterà la celebrazione per i vent’anni del Consiglio Comunale dei Ragazzi... Come abbinare i pantaloni a zampa nel 2026: guida pratica ai modelli giusti e agli outfit che funzionano davvero dai 20 ai 60 anniCome abbinare i pantaloni a zampa nel quotidiano significa imparare a dosare volumi, tessuti e accessori per trasformare un grande ritorno del...