Göztepe e Kas?mpa?a | scontro decisivo tra classifica e salvezza

Domenica 12 aprile 2026 si gioca al Gürsel Aksel Stadyumu di Izmir il match tra Göztepe e Kasimpasa, due squadre della Süper Lig. I padroni di casa cercano di mantenere la sesta posizione in classifica, mentre gli ospiti tentano di allontanarsi dalla zona retrocessione. La partita rappresenta un incontro importante per entrambe, con obiettivi diversi ma ugualmente decisivi in questa fase del campionato.

Il Göztepe accoglie il Kas?mpa?a al Gürsel Aksel Stadyumu di?zmir questa domenica 12 aprile 2026. La sfida della Süper Lig vede i padroni di casa impegnati nel consolidamento della sesta posizione, mentre gli ospiti puntano a scacciare definitivamente ogni rischio legato alla zona retrocessione. I dati parlano chiaro sulle diverse fasi che le due squadre stanno attraversando. Il club di casa, che lo scorso novembre aveva vinto per 2-0 nello scontro diretto, arriva da un periodo poco brillante con una sola vittoria nelle ultime cinque battaglie totali. Al contrario, la formazione ospite mostra segnali di ripresa, avendo ottenuto due successi nelle ultime tre prestazioni, tra cui l’ultimo 2-0 contro il Kayserispor.🔗 Leggi su Ameve.eu

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