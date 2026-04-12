Leon Goretzka continua a essere al centro dell’attenzione di diversi club italiani, che mostrano interesse per il suo profilo. La trattativa riguarda principalmente le cifre richieste per il trasferimento, considerate elevate dai dirigenti delle squadre interessate. L’estate si preannuncia ricca di incontri e negoziati, con il futuro del centrocampista ancora da definire. La situazione rimane aperta e potrebbe evolversi nelle prossime settimane.

Un gigante di centrocampo che accende i telefoni dei direttori sportivi, ma fa tremare i conti: l’estate di Leon Goretzka promette fascino, trattative serrate e un finale ancora tutto da scrivere. C’è un nome che torna a ritmo regolare nelle chiacchiere da bar e nelle call serali dei club: Leon Goretzka. Profilo completo, internazionale, abituato alle notti pesanti con il Bayern Monaco e la Germania. In estate potrebbe aprirsi una finestra concreta per la Serie A. Le pretendenti non mancano. Gli incastri, però, sono delicati. (AnsaFoto) – serieanews.com In campo Goretzka dà ossigeno e presenza.🔗 Leggi su Serieanews.com

© Serieanews.com - Goretzka piace ai club italiani: il problema sono le cifre

Leggi anche: Juve ai playoff di Champions League: quanto guadagna il club bianconero dopo l’approdo agli spareggi. Le cifre e i dettagli

Milan, che bagarre per Goretzka! In corsa altri tre club italiani. I rumors su Casemiro e Milinkovic-SavicIn vista della prossima stagione, secondo 'Tuttosport' oggi in edicola, il Milan interverrà per acquisire una nuova mezzala destra.