Gol di Guzzini e Mazzoni L’Aurora difende la vetta
Nell’incontro tra Elpidiense Cascinare e Aurora Treia, la squadra ospite si è imposta con un risultato di 2-0, grazie alle reti di Guzzini e Mazzoni. La partita si è svolta senza variazioni nel punteggio durante il primo tempo, ma nel secondo tempo l’Aurora Treia ha segnato due gol, mantenendo la vetta della classifica. La formazione di casa ha schierato diversi giocatori, inserendo sostituzioni nel corso del secondo tempo.
ELPIDIENSE CASCINARE 0 AURORA TREIA 2 ELPIDIENSE CASCINARE: Doello, De Carolis, Murati, Conte, Marozzi, Berrettoni, Cellini (35’st Repupilli), Terramoccia (24’st Capasso), Amadio (41’st Antolini), Cingolani (41’st Rossi), Biondi (37’st Mancini). All. Silenzi. AURORA TREIA: Testa, Gabrielli (37’st Dominino), Calamita, Alia, Orlietti, Bartolin, Mazzoni (33’st Guglielmo), Palladini, Melchiorri (33’st Seye), Cirrottola, Guzzini (26’st Ballanti). All. Ricci. Arbitro: Spadoni di Pesaro. Reti: 2’st Guzzini, 21’st Mazzoni Note - Al 32’pt Melchiorri sbaglia un rigore (parato). L’Aurora Treia si impone in casa dell’Elpidiense Cascinare (0-2) e mantiene il primato a due giornate dalla fine.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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