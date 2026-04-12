GLI UOMINI DELLA TERRA SELVAGGIA Rete 4, ore 16.55. Con Alan Ladd, Ernest Borgnine e Katy Jurado. Regia di Delmer Daves. Produzione USA 1955. Durata: 1 ora e 24 minuti LA TRAMA Due ex detenuti rubano l'oro da una miniera e cercano di venderlo a un banchiere. Ma costui gioca sporco. Tenta di uccidere i due e appropriarsi del malloppo. Ma gli andrà male. PERCHÈ VEDERLO Perché è un western degli anni 50 diretto da Delmer Daves, quando al regista i film della prateria riuscivano tutti una meraviglia ("Cowboy" "Quel treno per Yuma"). Qui volle portare nel West la trama di "Giungla d'asfalto". Ladd e Borgnine, amici anche nella vita sembrano divertirsi un mucchio.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - "Gli uomini della terra selvaggia", un western che è una meraviglia

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Artemis 2, la foto della Terra vista dagli astronauti è una meraviglia. La Luna si avvicina: “Siamo a metà strada”Durante il viaggio verso la Luna, le fotocamere a bordo della navetta Orion della missione Artemis 2 hanno catturato splendide immagini della Terra.

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