Gli interventi alla condotta Fiumefreddo la mappa e le zone che subiranno disagi

Da questa mattina sono iniziati lavori di riparazione alla centrale di captazione e adduzione dell'acquedotto Fiumefreddo. Questi interventi riguardano alcune zone della condotta e la mappa delle aree interessate mostra che alcuni quartieri potrebbero affrontare disagi nel regolare approvvigionamento idrico. La procedura è finalizzata a garantire il ripristino del servizio e a limitare eventuali disservizi futuri.

Sono in corso da oggi gli interventi di riparazione alla centrale di captazione e adduzione dell'acquedotto Fiumefreddo. Amam ha stilato la mappa delle aree cittadine in cui, dal pomeriggio di oggi, l’erogazione idrica in rete subirà disservizi legati ai tempi di riempimento dei serbatoi.🔗 Leggi su Messinatoday.it Lavori all'acquedotto Fiumefreddo, ecco le zone che subiranno disagi e quando ritornerà l'acqua nelle caseDomani, 12 aprile, sono previsti gli interventi di riparazione alla centrale di captazione e adduzione dell'acquedotto Fiumefreddo.