Gli avversari Il tecnico emiliano ha espresso tutto il suo apprezzamento verso la compagine apuana Bisoli | Non dobbiamo aver paura di loro

Il tecnico emiliano ha dichiarato di apprezzare molto la squadra avversaria, sottolineando la qualità del loro calcio e il vigore che mostrano in campo. Ha anche rivolto i complimenti all’allenatore avversario, evidenziando la bravura del gruppo. In vista della prossima partita, ha invitato la squadra a non temere l’avversario, rifiutando ogni paura. La Carrarese si presenta come una formazione energica e ben preparata.

"La Carrarese fa del grande calcio, sprizza vigore, è proprio una squadra che mi piace, e faccio i complimenti a Calabro". Pierpaolo Bisoli (nella foto) alla vigilia del match con gli apuani ha mostrato tutto il suo apprezzamento verso la Carrarese, definita non a caso dalla stampa emiliana una squadra “alla Bisoli“. "Noi, comunque, non dobbiamo aver paura di loro – ha aggiunto il tecnico della Reggiana – ci sono da portare a casa punti per mantenere accesa la fiammella. Se riusciamo ad aprire il cuore, ce la possiamo fare: noi dobbiamo soffrire per la Reggiana, dobbiamo scalare l’Everest e se siamo in k-way pazienza, prenderemo freddo ma lo scaleremo.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Gli avversari Il tecnico emiliano ha espresso tutto il suo apprezzamento verso la compagine apuana. Bisoli: "Non dobbiamo aver paura di loro» Leggi anche: Gli avversari: il tecnico Castori ha speso parole importanti nei confronti della compagine apuana. "Gli azzurri? Clienti molto pericolosi» Leggi anche: La Reggiana a Bisoli: il tecnico è già in città, prenderà il posto di Rubinacci