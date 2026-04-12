Giugliano | incendio in casa mamma e bambino di 5 anni salvati in extremis

Un incendio si è sviluppato in una abitazione a Giugliano in Campania, richiedendo l’intervento dei Vigili del Fuoco. Una madre e un bambino di cinque anni sono stati messi in salvo in extremis, dopo che le fiamme erano ormai prossime a rendere irrespirabile l’ambiente. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento, e sul luogo sono intervenuti i soccorritori per domare le fiamme e garantire la sicurezza.

"> Incendio a Giugliano in Campania: Intervento dei Vigili del Fuoco. Giugliano in Campania, 11 aprile 2026 – Nella notte scorsa si è verificato un grave incendio in un’abitazione locale. A far presente la situazione sono stati i vicini, che hanno avvertito il fumo e le fiamme. Intervenuti prontamente, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri hanno lavorato senza sosta per domare il rogo e garantire la sicurezza. Sul posto, due persone erano presenti: una madre di 50 anni e suo figlio di soli 5 anni. Entrambi sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale Santobono di Napoli, ma fortunatamente le loro condizioni non sono gravi e non sono in pericolo di vita.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Giugliano: incendio in casa, mamma e bambino di 5 anni salvati in extremis. Incendio in casa a Giugliano, madre e figlio di 5 anni in ospedaleIncendio nella notte a Giugliano in Campania: madre e figlio di 5 anni trasportati al Santobono in codice giallo per ustioni lievi. Casa distrutta dall’incendio a Giugliano: madre e figlio di 5 anni finiscono in ospedalePaura a Giugliano in via Vicinale 100, dove nella giornata di ieri, venerdì 10 aprile, si è sviluppato un incendio all’interno di un’abitazione.