Girone D | Serradifalco vola a tavolino Priolo travolge la Sommatinese

Nel Girone D della Promozione si sono verificati due eventi distinti: una squadra ha ottenuto una vittoria a tavolino, mentre un’altra ha conquistato una vittoria sul campo con un punteggio pesante. Questi risultati hanno provocato cambiamenti significativi nelle classifiche e negli assetti delle squadre coinvolte, riflettendo una serie di sviluppi che hanno movimentato il torneo e modificato gli equilibri già consolidati.

Il della Promozione si è movimentato drasticamente con esiti contrastanti che ridisegnano i equilibri del Girone D, tra vittorie amministrative e resistenze eroiche sul campo. Il Serradifalco ha ottenuto un successo decisivo nel derby contro il Gela grazie alla mancata presentazione della squadra avversaria, mentre la Sommatinese ha mostrato una grinta straordinaria nonostante la sconfitta per 0-3 contro la capolista Priolo. Equilibri in classifica e l’impatto del verdetto sportivo. La decisione del Giudice sportivo di assegnare i tre punti ai falchetti del Serradifalco, a seguito dell’assenza del Gela, ha generato un sussulto nelle gerarchie del campionato.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Girone D: Serradifalco vola a tavolino, Priolo travolge la Sommatinese Futsal U15: Futura travolge Soverato 13-2 e vola verso lo spareggio interregionale. Dominio nel girone.La Cadi Antincendi Futura si avvicina a passo spedito alla conquista del titolo di campione del girone nel campionato nazionale Under 15 di futsal,... Girone C. L’Atalanta Under 23 vola a Siracusa per blindare la salvezzaMancano ancora un paio di punti all’Atalanta U23 per mettere aritmeticamente al sicuro, in anticipo, la terza salvezza consecutiva in serie C e poter...