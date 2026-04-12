Giro di droga tra giovani | arrestati in due con cocaina e migliaia di euro

Durante un controllo stradale, due giovani sono stati arrestati con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti. Nella loro auto sono state trovate alcune dosi di cocaina e una somma di denaro pari a diverse migliaia di euro, ritenuta collegata all’attività di spaccio. Le autorità hanno proceduto con l’arresto e il sequestro della droga e del denaro.

Un controllo stradale si è concluso con due arresti per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. A finire nei guai sono stati un 26enne e un 27enne residenti a Menfi. Il ventiseienne, E. G., è stato trovato in possesso di circa 140 grammi di cocaina, oltre due etti di hashish e una.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Napoli: due giovani arrestati per spaccio di droga, sequestrate marijuana, hashish, cocaina e crackBloccati dalla Polizia mentre cedevano droga per strada e trovati con ingenti quantitativi nascosti tra casa e saracinesche.

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