Durante la partita tra Parma e Napoli, un giovane spettatore ha fatto notizia per aver indossato pantofole di flanella, attirando l’attenzione di chi seguiva l’evento. La partita si è svolta al Tardini, dove i tifosi e gli osservatori hanno assistito a un match che ha suscitato commenti anche fuori dal campo. La presenza del giovane con le pantofole è diventata uno degli aspetti più commentati di questa giornata calcistica.

Se un marziano fosse sbarcato oggi al Tardini e si fosse seduto a guardare Parma-Napoli per capire perché noi terrestri chiamiamo il calcio “il gioco più bello del mondo”, probabilmente se ne sarebbe risalito sull’astronave chiedendo il rimborso del carburante. O, più semplicemente, avrebbe cambiato canale cercando un documentario meno astratto sull’arte delle brutture. Quaranta secondi. Il tempo di un caffè veloce e Strefezza pesca il jolly dal mazzo, complice un Juan Jesus apparso distratto come un turista che ha perso la guida. Da lì in poi, cala il sipario e inizia una recita di parrocchia, di quelle dove si bada solo a non far danni. Il muro del Parma non è tattica, è arredamento urbano: una transenna piazzata davanti alla porta.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Giovane sembra sceso in campo con le pantofole di flanella

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