Giovane morto in stazione i ferrovieri | Degrado serve sicurezza E c' è il dialogo con il Comune

Una giovane persona ha perso la vita in una stazione all'inizio di aprile, in un momento che sembrava normale. Secondo i ferrovieri, il luogo presenta segni di degrado e sarebbe necessario aumentare la sicurezza. È in corso un dialogo tra i rappresentanti delle ferrovie e il Comune per affrontare la situazione. La tragedia si è verificata tra la stazione e alcuni edifici abbandonati di via del Lavoro.

Una vita spezzata in pochi istanti, in una sera qualunque di inizio aprile, tra la stazione e i palazzi abbandonati di via del Lavoro. A 32 anni, davanti agli amici impotenti e nonostante i disperati tentativi del 118, un ragazzo è morto. “Una tragedia che addolora e interroga, riportando alla.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Variante al Pug, ingegneri e architetti: “Serve dialogo con il Comune”Gli ordini professionali chiedono un confronto con l'assessore Laudani sul metodo e sul merito della nuova misura varata dal consiglio comunale a... Caso via Gallucci, il comitato: "Stop polemiche con il Comune. Serve dialogo e collaborazione"Basta polemiche, lavoriamo insieme per trovare soluzioni concrete nell’interesse di tutti: abitanti, esercenti e cittadini che la frequentano.